Fahrerin übersieht fünfjähriges Kind

Eine 73-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag in der Gutenbergstraße beim Verlassen eines Parkplatzes in Richtung Messestraße ein auf dem Gehweg radelndes Kind übersehen. Durch die Kollision wurde das Fahrrad unter dem Auto eingeklemmt und mit dem Kind wenige Meter über den Asphalt geschleift, teilt die Polizei mit. Der leichtverletzte Fünfjährige wurde vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden fällt gering aus.