Leichte Verletzungen hat sich die 16-jährige Lenkerin eines Mopeds bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Eckenerstraße zugezogen. Die junge Frau habe laut Polizei zu spät gemerkt, dass ein vor ihr fahrendes Auto mit Anhänger am Fußgängerüberweg bei der Rotach anhalten musste und fuhr auf den Anhänger auf.

Dadurch sei sie von ihrem Zweirad gestürzt und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Der unbekannte Autofahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, heißt es weiter. Allerdings sei nicht geklärt, ob er den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Autofahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.