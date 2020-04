Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinlasters hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Stockerholzstraße einen Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei. Als er vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts verbotswidrig nach links auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen einbog, streifte er die hintere rechte Stoßstange des Peugeot einer 22-Jährigen. Ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, 07541 / 70 10, zu wenden.