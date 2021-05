Fahrer übersieht rote Ampel

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr an der Einmündung der B 31 zur Colsmanstraße in Friedrichshafen ereignet hat. Ein 51-Jähriger war laut Polizeibericht mit seinem Audi stadteinwärts unterwegs und übersah die rote Ampel. In Folge dessen kollidierte er mit dem Wagen einer BMW-Fahrerin, die, von der Bundesstraße kommend, bei Grün nach links in die Colsmanstraße einbog.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin, als auch die Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Friedrichshafen kümmerte sich um die von auslaufenden Betriebsstoffe beschmutze Fahrbahn. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.