Fahrer senkt Lastwagen nicht ab und kracht gegen Unterführung

Ein Lastwagenfahrer hat offenbar vergessen, seinen Anhänger abzusenken und ist am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr zwischen Kluftern und Efrizweiler gegen die Betondecke einer Bahnunterführung gefahren. Das teilt die Polizei mit.

Während am Sattelauflieger dabei rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, kann dieser laut Polizeibericht an der Unterführung noch nicht genau beziffert werden.

Kran reißt Ampelanlage ab

Am selben Tag vergisst ein anderer Lastwagenfahrer offenbar den Kran an seinem Anhänger einzufahren und reißt an der Kreuzung Albrechtstraße/Hochstraße in Friedrichshafen zum großen Teil die Ampelanlage ab. Gegen 10.15 Uhr fuhr der 51-Jährige laut Polizeibericht gegen die Ampel und sorgte für einen Ausfall der gesamten Ampelanlage an der Straßenkreuzung.

Der Sachschaden wird ersten Einschätzungen zufolge mit einem fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.