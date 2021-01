Fahrer gefährdet Fußgänger und schlägt zu

Ein Autofahrer und ein Fußgänger sind am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in der Teuringer Straße in Friedrichshafen auf Höhe einer Bäckerei in einen Streit geraten.

Der bislang unbekannte Autofahrer habe wohl beim Rückwärtsfahren den 31-jährigen Geschädigten, dessen Freundin und Kind übersehen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dabei soll es zu einer Gefährdung gekommen sein, weshalb der Geschädigte den Autofahrer stoppte, indem er ihm gegen das Auto klopfte.

Der unbekannte Fahrer stieg aus und im Verlauf des Streits schlug der Autofahrer dem Fußgänger ins Gesicht. Weitere Angaben zum Autofahrer liegen nicht vor. Jedoch könnte eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin den Vorfall beobachtet haben. Sie wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/70 10 in Verbindung zu setzen.