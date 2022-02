Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße entstanden.

Ein 46-jähriger Toyota-Fahrer hatte laut der Polizei zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 52-jährige BMW-Lenker am Fußgängerüberweg abbremsen musste, und fuhr in der Folge auf. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4000 Euro, am BMW auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.