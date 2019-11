Sachschaden von rund 10 000 Euro aber glücklicherweise keine Verletzten sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeibericht am Montag gegen 11.45 Uhr auf der Albrechtstraße, Höhe Shell-Tankstelle, ereignet hat. Ein 33-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr aus Richtung Maybachstraße in Richtung Zeppelinstraße und überholte auf Höhe der Kreuzung Albrechtstraße/Hochstraße einen Lkw. Nach dem Überholen wollte er bei der Ausfahrt der Shell-Tankstelle auf den rechten Fahrstreifen wechseln. In diesem Moment bog eine 73-jährige Ford-Fahrerin vom Tankstellengelände auf den rechten Fahrstreifen ein und kollidierte mit dem Suzuki. An den Autos entstand Sachschaden von je rund 5 000 Euro.