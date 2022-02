Fähren von Friedrichshafen nach Romanshorn fahren seltener

Von Montag, 28. Februar, bis voraussichtlich Ende März muss der Fährverkehr zwischen Friedrichshafen und Romanshorn eingeschränkt werden. Als Grund für die Einschränkungen nennen die BSB und SBS kurzfristige Reparaturarbeiten an zwei Schiffen.

Die Fähre „Friedrichshafen“ verkehrt nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) regulär nach Fahrplan im Zweistundentakt ab Friedrichshafen (5.21 Uhr, 7.21 Uhr usw. bis 19.21 Uhr) beziehungsweise ab Romanshorn (ab 6.24 Uhr, 8.24 Uhr usw. bis 20.24 Uhr).

Diese Verbindungen fallen aus

Für die ausfallenden Fährekurse verkehrt ersatzweise ein Personenschiff (Abfahrt ab Romanshorn 5.24 Uhr; 7.24 Uhr usw. bis 19.24 Uhr) beziehungsweise ab Friedrichshafen (6.21 Uhr, 8.21 Uhr usw. bis 20.24 Uhr).

Grund für den eingeschränkten Betrieb sind kurzfristige Reparaturarbeiten am Fährschiff „Romanshorn", auch die Motorfähre „Euregia" muss dringend für Revisionsarbeiten in die Werft. Die BSB sowie die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) bitten in der Pressemitteilung ihre Fahrgäste für die Unannehmlichkeiten in dieser Zeit um Verständnis.

„Die geplanten Revisionsarbeiten an einer Fähre sind leider nicht aufschiebbar und der der kurzfristige und nicht vorhersehbare Ausfall eines zweiten Fährschiffs ergeben leider eine vorübergehend ungünstige Konstellation", erklären Andrea Ruf, CEO der SBS, und Frank Weber, Geschäftsführer der BSB, die die Fährverbindung gemeinsam betreiben.