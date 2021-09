Fachleute-Workshop blickt in die Zukunft

Die Anpassung an den Klimawandel ist Thema eines großen Workshops für Fachleute am Donnerstag, 23. September, im Bodenseekreis. Um den Folgen des globalen Klimawandels etwas entgegensetzen zu können, beteiligt sich der Bodenseekreis am Forschungsprojekt LoKlim der Universität Freiburg. Das Landratsamt hat dazu über 50 Personen aus Politik, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Raumplanung, Tourismus, Katastrophenschutz und Forschung in die Linzgauhalle in Immenstaad eingeladen.

Die Gemeinde Immenstaad ist über die Mitarbeit in der Kerngruppe eng in das Projekt eingebunden. Im Rahmen des ersten von drei geplanten Workshops stellt das Projektteam der Universität Freiburg die Ergebnisse der Klimaanalyse für den Bodenseekreis für die nahe und weitere Zukunft vor. Die Teilnehmenden entwerfen dann in Gruppen Visionen des Jahres 2050 für den Landkreis in Bezug auf die Stadt- und Raumplanung, die Land- und Forstwirtschaft, den Tourismus und Verkehr sowie dem zukunftsfähigen Umgang mit der Ressource Wasser.