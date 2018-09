Facebooker lassen kein gutes Haar an Innenstadt

Das Thema Einzelhandel in Friedrichshafen ist auch ein Thema unter den Facebook-Nutzern: Sie finden das Angebot an Geschäften in der Häfler Innenstadt unattraktiv und fahren lieber in andere Städte. Das ist der Tenor unter dem Post der Schwäbischen zu dem Artikel „Einzelhändler klagen über Ödnis in der Innenstadt“, der am Mittwoch, 26. September, in der SZ erschienen ist.

Ein Nutzer findet klare Worte: „Wir haben eine Eisdiele an der anderen an einem völlig zubetonierten Ufer“, schreibt er. Er sieht die Innenstadt nicht als das Shooping-Ziel in der Umgebung. Diese Meinung teilen auch andere Nutzer. „Leider ist Friedrichshafen nicht gerade einladend, was es die Geschäfte angeht. Dazu kommt, das man fürs Parken inzwischen ein Vermögen ausgeben kann. Auch ich fahre lieber zum Shoppen nach Ulm, Stuttgart, Konstanz oder Ravensburg“, schreibt eine andere Nutzerin. Ein anderer meint, dass Friedrichshafen in fast allen Belangen eine der langweiligsten Städte sei, in denen er je gewesen sei. „Außer Industrie und gute Jobs hat diese Stadt einfach nichts zu bieten“, schreibt er. Wieder ein andere bringt es in nur einem Wort auf den Punkt: „Friedhofshafen.“

Falsches Konzept

Die Facebooker kritisieren zudem, dass der Wille fehle. „Ich bin in FN geboren und wohne auch hier. Was die Innenstadt betrifft muss ich allerdings auch sagen, sie ist grauenvoll. Bin der Meinung, dass man aus unserem Städtle mehr machen kann“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer ist der Meinung, dass die Diskussion weitergehen müsste. „In einer anderen Diskussion wurde mal die Frage gestellt, brauchen die Innenstädte überhaupt noch den Einzelhandel? Außer Kaffee und Kuchen und Speis und Trank, gibt es nichts“, schreibt er. Eine andere Nutzerin kritisiert, dass die Planer des Einzelhandels ein falsches Konzept für die Innenstaft haben. „Es gibt keine gute Organisation und sie wissen nicht, was für Geschäfte die Innenstadt verbessern würden.“ Auch die Situation mit den Baustellen und dem Parken nennen viele als zusätzlichen Faktor, weshalb sie nicht gerne nach Friedrichshafen kommen. „Die Parkgebühren in FN sind viel viel zu hoch. Da lockt man keine Maus aus ihrem Loch. Nach den vielen Baustellen kommt dann die große Überraschung der Parkgebühren. Kostenloses Parken wäre der erste Schritt FN ein bisschen attraktiver zu machen. Kurz: ich fahre lieber nach Ulm“, schreibt eine Frau.