Facebook-Nutzer streiten über Raserszene in Friedrichshafen

Hat Friedrichshafen ein Raserproblem? Im Internet streiten Nutzer über diese Frage - die einen berichten von Raserschwerpunkten, die anderen zweifeln an der These.

Mehrfach hat Schwäbische.de in den vergangenen Wochen über Beschwerden von Bürgern über angebliche Raserschwerpunkte in Friedrichshafen berichtet. Auch ein Unfall in der Stadt, der möglicherweise Folge eines illegalen Autorennens war, sorgte unlängst für Wirbel. Die Folge: Auch wenn Polizei und Stadtverwaltung das Problem als klein bezeichnen, will Friedrichshafen künftig stärker gegen Raser in der Stadt vorgehen.

Mehr entdecken: Staatsanwälte ermitteln nach mutmaßlich verbotenem Rennen

Unter Facebooknutzern werden die Berichte zu diesem Thema allerdings kontrovers diskutiert. Im Kern haben sich in der Netz-Community offenbar zwei Lager gebildet: Die einen sehen auch ein Raser-Problem und nennen Beispiele, wo es ihrer Ansicht nach ähnliche Vorfälle gab. Die anderen halten die Rede von einer Raserszene schlichtweg für übertrieben.

Facebook-Nutzerin „Peggy Stephan“ gehört zur ersten Gruppe:

Ich habe erst gestern gehört, wie sich zwei BMW-Fahrer an der Berufsschule gejagt haben und das morgens um 7.30 Uhr. Ich habe dann nur gehofft, das diese keine Kinder - auch Erwachsene natürlich - erwischen, die gerade auf dem Schulweg sind“

klagt sie auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de am Bodensee.

„Ich hatte schon mal gedacht, sie rasen abends oder nachts auch auf der Teuringerstraße beziehungsweise im Industriegebiet Rohrbach“, meldet auch Nutzerin „Biggi Jahnel“. „Nutzer „Manuel Geßler„ kennt laut seines Facebook-Kommentars „Tägliche Rasereien auf der Paulinenstraße. Die Brettern da oft genug durch wie blöde - egal ob Auto oder Motorrad“, schreibt er. Ein „Matthias Seeberger“ ergänzt: „Bei nasser Fahrbahn ist der Hafenbahnhof auch ein Drift-Treffpunkt mit ihren BMW‘s.“

Nutzerin „Franziska Rau“ will ähnliche Berichte für den Bereich Seeparkplatz Friedrichshafen nicht bestätigen. „Also ich parke seit Jahren auf dem Seeparkplatz und egal ob ich von der Spätschicht komme oder zur Frühschicht gehe: Mir ist da noch nie etwas negativ aufgefallen“, schreibt sie. Ihr Fazit:

Man kann es auch übertreiben. Ich denke die Welt hat ganz andere Sorgen.“

Nutzer „Alex Alexander“ bewertet das Problem ebenfalls nüchtern, lobt in dieser Hinsicht auch die Darstellung der Polizei: „Dass es eine Szene gibt, die sich am Hinteren Hafen oder auch am Bodenseecenter trifft, bestreitet die Polizei nicht. Man dürfe aber auch nicht alle jungen Leute, die sich dort treffen, kriminalisieren, bittet der Revierleiter“, schreibt Alex und kritisiert deshalb die Facebook-Debatte: „Wenigstens sieht er es nicht so, wie unsere Facebook Rentner.“

Nutzer „Dani Borzutzki“ schlägt sich noch deutlicher auf die Gegenseite. Er glaubt, dass Autos, nur weil sie laut sind, nicht automatisch Raser sind: „Kaum fährt man ein Auto, das etwas lauter als das Original ist, optisch verändert und von 0 auf 50 zur Abwechslung in unter 60 Sekunden beschleunigt, gilt man in Friedrichshafen direkt als Verbrecher“. Das ist laut ihm eine unangemessene Beschuldigung.

Und was ist mit den „Schleichern“?

Schützenhilfe gibt es dazu von Nutzer „Gerhard Krause“: „Wenn an ihnen ein leises Auto mit 50 vorbeifährt, ist es was anderes wie ein getuntes, lautes Fahrzeug mit ebenfalls 50. Das wirkt instinktiv schneller, obwohl es das nicht ist.“

Und dann gibt es noch Nutzer „Filippo Greco“, der das genaue Gegenteil von Raserei als Problem in der Stadt sieht: „Wer unternimmt mal was gegen die, die bei Tempo 100 mit 70 fahren - obwohl alles frei ist? Oder die in der Stadt die Schilder mit Tempo 30 ab 22 bis 6 Uhr nicht verstehen - und die immer 30 fahren?“ Da werde niemand angezeigt, obwohl das auch schon Nötigung sei.