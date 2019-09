Facebook-Gruppe animiert die Schwäbische zu einem Medienangebot

Die Aktivitäten rund um die Facebook-Gruppe und die Petition „Aufleben in FN“ hat die Schwäbische Zeitung motiviert, ein Angebot zur Jugendmedienwoche zu stellen. Am Dienstag, 29. Oktober, findet das Seminar mit dem Titel „Friedhofshafen? – Woher bekommen wir eigentlich die Infos über das, was hier abgeht?“ ab 11 Uhr in der Redaktion der Schwäbischen Zeitung auf der Schanzstraße in Friedrichshafen statt.

Erst sind es die ausgefallenen Open-Air-Konzerte gewesen, dann mutierte Friedrichshafen zu „Friedhofshafen“ und schließlich initiierte die Facebook-Gruppe „Aufleben in FN“ eine Umfrage in der Gruppe und wollte wissen, wer ISEK, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, kenne. 98 Prozent der Befragten haten keine Ahnung, obgleich gerade dieser Prozess allen Menschen in dieser Stadt die Mögoichkeit gab und gibt, sich einzumischen.

Die Gruppe Aufleben in FN und ihre Resonanz auf Facebook zeigen, wie sehr sich junge Menschen für Freizeitmöglichkeiten interessieren. Viele junge Menschen beklagen, dass sie hier nichts mehr erleben, dass abends „nichts los“ ist, und dass die Stadt schläft. Wie aber informieren sich die Jugendlichen und jungen Menschen heute? „Wir finden Wege der Mitwirkung, Möglichkeiten des Einmischens in das gesellschaftliche Leben und zeigen, dass junge Leute in dieser Stadt sehr wohl etwas zu sagen haben. Im Ergebnis werden Berichte in der Zeitung und online entstehen“, sagt der Referent des Seminars, SZ-Redakteur Ralf Schäfer. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren.