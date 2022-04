Fabian Müller liest Kindern aus Zeppelin-Buch vor

Zum „Welttag des Buches“ am 23. April hat der erste Friedrichshafener Bürgermeister Fabian Müller im Häfler Kiesel aus dem Buch „Mit dem Zeppelin nach New York - Die wahre Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz“ gelesen. Laut Mitteilung der Stadt hatte Müller spannende Passagen aus dem informativen Sachbilderbuch ausgesucht. Diese trug er den Kindern und ihren erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern vor. Gemeinsam mit den Kindern sprach Müller im Anschluss an seine Lesung über die Geschichte und Technik der Zeppeline, erklärte ihnen die Aufgaben eines Bürgermeisters und beantwortete die Fragen der jungen Besucherinnen und Besucher.