F.I.T.A. rockt den Bahnhof

Nach langer Corona-Pause steht die Formation F.I.T.A. am Samstag, 23. April, im Bahnhof Fischbach ab 20 Uhr wieder auf der Bühne. Weil das Konzert eine der ersten Möglichkeiten ist, die sechs Sänger aus der Bodenseeregion wieder live zu erleben, haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht, heißt es in ihrer Ankündigung: Im zweiten Konzertteil gibt es viele Special-Guests und musikalische Glanzlichter, die auch F.I.T.A.-Kenner überraschen sollen. Die sechs Musiker sind in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen unterwegs und haben Gefallen daran gefunden, ausschließlich mit dem ältesten Instrument - der Stimme - gemeinsam zu musizieren. Das Repertoire besteht einerseits aus Songs von A Cappella-Gruppen wie The Flying Pickets oder Montezumas's Revenge. Anderseits singt F.I.T.A. auch eigene Vocal-Versionen von bekanntem und unbekanntem Material von Pop, Rock, Reggae über Musicals bis zu Funk und Soul. Das eigentliche Geheimnis sind jedoch die auf die Stimmen zugeschnittenen eigenen Arrangements, heißt es weiter, entsprechend der Mission von F.I.TA.: keine Instrumente, nur Stimmen. Karten kosten 18 Euro.