Der Saisonhöhepunkt im Volleyball beginnt am heutigen Donnerstag (20 Uhr) in der ZF-Arena. Meister Berlin und Pokalsieger VfB Friedrichshafen kämpfen um den Titel. Gespielt wird im Modus „best of five“. Das heißt, wer zuerst drei Siege hat ist neuer Deutscher Meister.

„Nur wenn der Kern unserer Mannschaft seine bestmögliche Leistung abruft, können wir gewinnen. Dazu müssen wir natürlich als Team agieren und nicht als sieben Individuen“, sagt Berlins Libero Luke Perry (Homepage). Das ist aber auch die Stärke des VfB Friedrichshafen, der als Mannschaft in der laufenden Saison unglaubliches geleistet hat (37 Siege in Folge, aktuell sind es 41 Siege). National haben die Häfler noch kein Spiel verloren. Gegen Berlin gab es in fünf Spielen fünf Siege. Trotzdem sieht VfB-Trainer Vital Heynen seine Mannschaft nicht als Favorit: „Berlin hat erfahrene Spieler und einen Trainer (Stelian Moculescu; d. Red.), der weiß, wie man Meister wird.“ Seine Mannschaft müsse sehr gut spielen, um zu bestehen.