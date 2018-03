Beim Fischbacher Halbmarathon 2018 am Samstag, 14. April, ist für jeden etwas dabei: Los geht es mit dem Zwergenmarathon, dem hundertsten Teil des Marathon, das sind exakt 421,95 Meter. Die längste Strecke ist der klassische Halbmarathon über 21,0975 Kilometer. Dazwischen liegen die Distanzen 1000 Meter für die Schüler, 3,7 Kilometer, die beim „Demokratie leben Lauf“ zu bewältigen sind – und das beliebte Fischbacher Viertele über 10,4 Kilometer.

Am 14. April, also in exakt vier Wochen, geht es los. Dann steht die 15. Auflage des Fischbacher Lauf-Events auf dem Programm. Die Teilnehmerzahlen haben sich seit der Premiere (2004) verdoppelt, im vergangenen Jahr wurden 505 „Finisher“ gezählt – gemeldet hatten weit über 600 Läuferinnen und Läufer. Mit dem Wetter hatten die Fischbacher zumeist Glück, oft sogar im Gegensatz zu den Prognosen der Wetterfrösche. Auch 2017 herrschten gute Bedingungen. Schnellster war Jörg Schaller aus Bayreuth, der die profilierte Strecke in starken 1:15:13 Stunden bewältigte. Diana Reinschmiedt (1:28:37,2) von der LG Bodensee gewann die Damenwertung.

Der zusammen mit Hagnau und Kressbronn im Vorjahr erstmals ausgeschriebene „See3Laufcup“ soll fortgesetzt werden.

Voraussichtlich wird sich – trotz der laufenden Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet von Friedrichshafen – am Streckenverlauf nichts ändern: „Die Bauleitung sieht jedenfalls derzeit keine Beschränkung“, berichtete Organisator Harald Sewcz vom TSV Fischbach. Zugleich verspricht er: „Wir bleiben aber in Kontakt und werden die Teilnehmer rechtzeitig informieren, falls es irgendwelche Änderungen gibt.“

Die Meldezahlen sind derzeit noch recht übersichtlich – was Sewcz allerdings keine großen Sorgen macht: „Es ist wie jedes Jahr: Nach den ersten warmen Frühlingstagen setzt immer ein regelrechter Run ein.“ Ein zweiter folgt eine Woche vor der Veranstaltung, wenn die Wetteraussichten gut sind.

Der Start des Halbmarathons erfolgt am 14. April um 13.50 Uhr, anschließend gehen – zeitlich gestaffelt – die Teilnehmer beim „Viertele“, die Walker und die Läufer der anderen Strecken ins Rennen. Bis um 12.30 Uhr akzeptiert der Veranstalter am Renntag noch Nachmeldungen.