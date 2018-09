Für diese Ailinger Schüler geht es hoch hinaus

Über den Wolken: 17 Schüler der Realschule Ailingen haben sich am Freitag mit einem fünfköpfigen Betreuerteam auf den Fernwanderweg E5 gemacht, um von Obsterstdorf nach Meran zu wandern. Wie die Schule nun mitteilt, sind die sportlichen Teilnehmer allesamt wohlauf. Am zweiten Tag ging es von von Kaisers aus zum Kaiserjochhaus auf. Am dritten Tag bestiegen sie den Gipfel des Grießkopfs (Foto), dem der Abstieg nach Pettneu folgte. Bisher legte die 22-köpfige Gruppe rund 5000 Höhenmeter zurück – und das bei guter Stimmung, wie dem Bericht zu entnehmen ist. „Die Gefühle während der teilweise anstrengenden Auf- und Abstiege und der Anblick der überwältigenden Natur, die uns umgibt, sind nicht wirklich in Worte zu fassen“, heißt es weiter.