Zum traditionellen Neujahrsempfang am Donnerstagnachmitttag im Gustav-Werner-Stift hat Diakon Ulrich Gresch, Regionalleiter der Bruderhausdiakonie, den Sozialdezernenten des Bodenseekreises Ignaz Wetzel begrüßt. Dieser informierte über seine Aufgaben im Landratsamt.

Sein Dezernat verfüge über einen Etat von 190 Millionen Euro, das sei der größte Anteil im Haushalt des Kreises. „Das ist gut investiertes Geld, denn wir investieren in Menschen“, erklärte er. Zu seinem Bereich gehöre auch die Heimaufsicht. „Hier ist alles in Ordnung“, versicherte er den rund neunzig Gästen, darunter hauptsächlich Bewohner, aber auch ehrenamtlich Tätige. Zu den anstehenden Fragen für die Zukunft zählen aus seiner Sicht der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, aber auch das Thema Digitalisierung. „Wir wollen damit den Bürgerservice verbessern“, betonte der Sozialdezernent.

Ulrich Gresch freute sich in seinem Jahresrückblick über die Fertigstellung des Hauses Vitalis, das von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft gebaut worden sei und von der Bruderhausdiakonie als erfahrener Sozialdienstleister betrieben werde. Die Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen sei komplett belegt, es gebe inzwischen eine Warteliste. „Ein großer Erfolg sind die beiden Seniorenwohngemeinschaften, eine im Haus Vitalis, die andere im Allmandcarrée“, freute sich Gresch.

Das Projekt Digitalisierung in der Pflege, Verwaltung und Hauswirtschaft sei ebenfalls erfolgreich abgeschlossen worden. Für 2019 gebe es bereits neue Herausforderungen. So solle das sogenannte „Wohnen mit Service“ vorangetrieben werden. „Das ist eine Art betreutes Wohnen“, erklärte Gresch. Modernste Sensoren in den Wohnungen erkennen kritische Situationen wie einen Sturz, ohne dass die Person selbst den Notruf auslösen muss. Auch gebe es Rauchmelder oder Herdabschaltungen. All dies könne ohne großen baulichen Aufwand installiert werden. Die Bruderhausdiakonie unterstütze hier als Kooperationspartner erstmals private Bauträger. Zwei Standorte seien geplant, einer davon in der Nähe der St. Elisabeth-Schule, der andere in Schnetzenhausen. Dort sei für 20 bis 25 Wohneinheiten die Baugenehmigung erteilt worden.

„Die ambulanten Strukturen sollen weiter verbessert werden, damit die Menschen länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können“, erklärte Gresch das Ziel der neuen Angebote. Auch beim Dauerbrenner Arbeitskräftegewinnung konnte der Regionalleiter über positive Erfahrungen berichten. Die Zusammenarbeit mit einem vietnamesischen Verein trage Früchte. „Die jungen Vietnamesinnen sind ehrgeizig und lernwillig“, lobte er. Bewährt habe sich ebenfalls die Zusammenarbeit mit einer deutschen Schule in Kamerun. „Nur durch Migration ist es möglich, die offenen Stellen zu besetzen“, betonte Gresch. „Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt“, zeigte er sich zuversichtlich.