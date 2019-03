Für die VfB-Dritte geht es um den Klassenerhalt

Das gibt’s selten: Nicht nur die Profis und die Volley Youngstars haben am Wochenende Heimspiele. Auch die Volleyball-Amateure des VfB Friedrichshafen sind allesamt in Friedrichshafen im Einsatz. Ein vorentscheidendes Spiel haben die Herren 2 am Samstag, 2. März, ab 15.30 Uhr, in der Häfler ZF-Arena vor sich.

Laut Vorschau geht es für die Häfler um den Klassenerhalt in der Dritten Volleyball-Liga. Um sich vom vorletzten Tabellenplatz nach oben zu arbeiten, müssen gegen SV Fellbach 2 unbedingt Punkte her.

Der nächste Heimspieltag der VfB-Damen 1 steht am Samstag bevor. Hier wird das Team von Trainer Agi Jakupi ab 16 Uhr in der VfB-Sporthalle gegen die TSG Eislingen und TSV Bartenbach von den Spitzenteams der Bezirksliga gefordert. Als Drittplatzierte wollen die Damen bei der Punktevergabe auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. „Da es gegen den Tabellenersten und -zweiten geht, hoffen wir auf viele anfeuernde Fans – egal ob im Häs oder nicht“, sagt VfB-Spielerin Julia Baldauf.

Bereits um 10 Uhr beginnt das „Klassentreffen“ der B-Klasse Süd in der VfB-Sporthalle, wo sechs von neun Teams ihre Spiele austragen. Die VfB-Damen 3 haben Heimspieltag gegen SV Hauerz 2 und gegen die Spielgemeinschaft SV Gebrazhofen/ASV Waldburg. Die VfB-Damen 4 empfangen parallel dazu den SV Horgenzell 2 und die TSG Bad Wurzach.

Am Sonntag starten die VfB-Damen 2 um 11 Uhr in der ZF-Arena (Halle 2) gegen MTG Wangen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten könnten die Häflerinnen die Rote Laterne in der A-Klasse an die Gäste abgeben. Im zweiten Spiel geht’s gegen den Tabellenvierten, SV Hauerz.

Nebenan spielen in Halle 4 parallel die Herren 5. Das junge Team unter Trainer Fabian Kohl empfängt TSV Laupheim und VC Baustetten 2.