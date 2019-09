Im dritten Konzert des Orgelherbsts 2019 in St. Nikolaus stand nicht die Woehl-Orgel sondern Truhen-Orgel und Cembalo im Mittelpunkt. Zusammen mit einem solistisch besetzten Streicherensemble erlebten die Zuhörer eine stilistisch überzeugende Aufführung der Solokonzerte von Bach und Händel.

Zentrales Werk war das Concerto Nr. 1 in d-Moll für Cembalo und Streicher. Nach einem drängenden Thema der Streicher, das prägnant als Ritornell immer wiederkehrte, konnte Nikolai Gersak in den Soloteilen seine technische Brillanz ausspielen. Schnelle Sechzehntelläufe in beiden Händen, teils überkreuzend, jagten sich wie in einer Toccata, kontrapunktische Gegenstimmen tauchten in der linken Hand auf. Die Energie der Streicher unter der Leitung von Philipp Fuhrmann nahm ständig zu. Gersak steigerte seine Soloteile bis zur befreienden Cadenz in mitreißendem „Drive“. Auch der langsame zweite Satz begann im Unisono mit einem berührenden, mit Seufzer-Motiven und durch Pausen unterbrochenen Thema.

Über einer prägnanten Bass-Figur konnte dann das Cembalo mit den beiden Violinen einen emotionalen, ausdrucksstarken Dialog legen. Im tänzerischen Dreiertakt mit durchlaufender barocker Motorik lebte der Finalsatz vom lebhaften Wettstreit zwischen Solo- und Tutti-Themen. Wie im ersten Satz bauten die Musiker eine ungeheure Spannung auf, die sich in der hochvirtuosen Cadenz von Gersak mit aberwitzigen gebrochenen Dreiklängen und schnellsten Trillern entlud. Begeisterter Zwischenapplaus.

Ganz schweigen musste die Woehl-Orgel nicht. In zwei kleineren Solo-Beiträgen konnte der Organist aus Wangen Georg Enderwitz ein Gegengewicht zum sonst barocken Programm bieten. Aus der Feder des oberschwäbischen Klosterkomponisten Sixtus Bachmann erklang die klassisch geprägte Orgelsonate Nr. 1 in C-Dur. In den beiden Ecksätzen gelang die geforderte heitere Grundstimmung mit flüssigen Laufpassagen in strahlend hellem, vollem Werk. Schön abgesetzt, mit zurückgenommener Registrierung und leicht verspielter Melodik, der langsame Mittelsatz. Zwei Sätze aus den „Sept Improvisations“ op. 150 gaben einen farbigen Einblick in die französische Orgelmusik des späten Camille Saint-Saens.

Am Anfang und Ende der Orgelstunde stand jeweils ein Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel. Wie zu Zeiten des Barockmeisters, der diese Konzerte zur Eröffnung oder als Zwischenmusiken seiner Oratorien komponiert hatte, spielte Enderwitz den Solopart auf einer Truhenorgel, Gersak leitete vom Cembalo aus. Der Solist nützte die Freizügigkeit der Gestaltung zu blühender Melodieentfaltung und ausmusizierten Umspielungen, glänzte in virtuosen Abschnitten. Hellwach reagierte die Begleitung in kurzen Dialogen oder Themenfortführungen, eröffnete die heiteren Sätze mit zupackender Rhythmik. Viel Verdienter Schlussapplaus für ein rundes Konzerterlebnis, dass etwas mehr Zuhörer verdient hätte.