Für den Jahresempfang gibt’s noch Restkarten

Alle interessierten Bürger sind zum Jahresempfang der Stadt Friedrichshafen am 20. Januar eingeladen. Wer noch keine Karte hat, kann am Sonntag noch eine ergattern – muss aber schnell sein. Für gewöhnlich sind die Eintrittskarten schnell vergriffen.

Der Empfang beginnt um 18 Uhr. Wie im Vorjahr wird Andreas Brand bis etwa eine Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn die Bürger persönlich begrüßen. Der Oberbürgermeister wird in seiner Ansprache das zurückliegende Jahr 2018 betrachten und einen Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2019 geben.

Wolf-Henning Scheider, seit 2018 Vorstandsvorsitzender der ZF, wird über die Mobilität der Zukunft sprechen. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Symphonischen Jugendblasorchester Friedrichshafen unter der Leitung von Alain Wozniak. Die Bürgergarde Friedrichshafen steht entlang der Treppe zur Begrüßung der Gäste Spalier. Nach dem offiziellen Teil des Jahresempfangs im Hugo-Eckener-Saal sind die Bürgerinnen und Bürger zum Stehempfang im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses eingeladen. Aufgrund des großen Interesses wird das gesamte Abendprogramm im Ludwig-Dürr-Saal via Video übertragen, kündigt die Stadtverwaltung an.

Für Interessierte, die noch keine Eintrittskarte besitzen, oder Kurzentschlossene, gibt es am Sonntagabend noch Restkarten an der Information im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses. Wer im Besitz von Eintrittskarten ist und diese nicht benötigt, kann sie an Bekannte weitergeben, an der Rathaus Information bis Freitag, 18. Januar, 12 Uhr, oder am Sonntagabend an der Information im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses zurückgeben.

Wer am Jahresempfang nicht teilnehmen kann, hat in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Veranstaltung online zu verfolgen. Die Stadt bietet am Sonntag, 20. Januar ab 18 Uhr unter www.friedrichshafen.de/live einen Live-Stream an.

Da im Parkhaus des Graf-Zeppelin-Hauses nur eine begrenzte Anzahl von Autos abgestellt werden kann, empfiehlt es sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zum Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu kommen. Autofahrer können außerdem in den Parkhäusern „Am Stadtbahnhof“ und „Altstadt“ parken. Das „Parkhaus am See“ kann wegen des Brandes nicht genutzt werden.