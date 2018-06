Es soll erheblich leiser und die Schadstoffbelastung für die Anwohner verringert werden. Das sind Ziele beim Ausbau der B 31. Ein Teil der neuen Straße soll deshalb durch einen Tunnel geführt werden. Das alles nach Plan läuft, davon überzeugte sich Verkehrsminister Winfried Hermann bei einem Besuch auf der Baustelle in Waggershausen. Wie es mit der Planung aber an anderer Stelle weitergeht, bleibt offen.

Der Minister informierte sich im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Brand, Bürgermeister Stefan Köhler, Landrat Lothar Wölfle und einigen Mitgliedern des Häfler Gemeinderates über den Fortschritt des Ausbaus. Andreas Irngartinger, Bereichsleiter der DEGES, die das Projekt ausführt, zeigte der Gruppe die Baustelle und wo der 700 Meter lange Tunnel Waggershausen entsteht. Vor vier Jahren erfolgte der Spatenstich des insgesamt sieben Kilometer langen Abschnitts. Diesen führte damals ebenfalls Hermann durch. Seitdem hat sich auf der Baustelle einiges getan. Derzeit werden an der Stelle in Waggershausen die Tunnelblöcke gebaut und auch die Schalwagen werden, so Irngartinger, derweil aufgestellt. Schalwagen sind eine transportable Einheit, die beim Bau von Stahlbeton-Schalungen eingesetzt werden. Rund 50 Mitarbeitern sind wochentags von sieben bis 20 Uhr auf der Baustelle beschäftigt.

Ein Fortschritt für die Region

Hermann betonte, welcher Fortschritt der Bau für die Region sei. „Wir stehen nun in der riesigen Baugrube für den 700 Meter langen Tunnel Waggershausen, der hier in Kürze entstehen wird. Dieses Ingenieurbauwerk, das aus zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung besteht, wird einen wichtigen Beitrag zum Lärmschutz der angrenzenden Ortschaften beitragen“, betonte er. Lange sei auf den Beginn des Baus gewartet worden.

Ein Thema bleibt nach wie vor die Kosten: Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen rund 157 Millionen Euro. An diesen Kosten beteiligt sich auch die Stadt Friedrichshafen. „Wir greifen dafür ordentlich in die Tasche und hoffen, dass es bei dem Anteil von rund 40 Millionen bleibt“, sagte Brand. Für den Bau des Tunnels beteiligt sich die Stadt mit rund 21 Millionen Euro. „Wir sind davon überzeugt, dass wir das Geld richtig anlegen“, sagte Brand. Die Kosten für das Projekt sind in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. Das sei aber keine große Überraschung. „Ein Projekt, das um ein Jahr verschoben wird, kostet dann direkt rund zehn Prozent mehr“, sagte Irngartinger.

Nicht alle Fragen beim Ausbau der B 31 sind geklärt. Die Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen hatten überlegt das Planungsteam Bodensee-Oberschwaben zu gründen, um die Planungen zum Ausbau der Bundesstraße voran zu treiben. Doch dafür fehle noch etwas Entscheidendes. „Wir warten noch darauf, dass das Innenministerium und das Verkehrsministerium eine Rechtsgrundlage dafür beschließen“, sagte Landrat Lothar Wölfle beim Besuch der Baustelle. Außerdem müsse noch die Mitteilung des Regierungspräsidiums, in der unter anderem der zweite Riedleparktunnel Thema war (wir berichteten), im Landratsamt bewertet werden. Wölfle hofft, dass er das Thema in der ersten Sitzung im Kreistag nach der Sommerpause ansprechen kann.

Im Häfler Rathaus scheint eines wichtig zu sein: Der Ausbau der B 31 soll auch weiterhin laufen, deshalb gibt es Überlegungen der Stadt, selbst in die Planungen einzusteigen. Aber auch hier gibt es noch keine finale Entscheidung. „Wir freuen uns darüber, dass es vonseiten des Landes ein gutes Zeichen gibt“, sagte Brand. „Wir werden darüber in den kommenden Wochen im Rathaus sprechen.“