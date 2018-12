Am 24. Februar 2019 stehen sich im DVV-Pokalfinale der VfB Friedrichshafen und die SVG Lüneburg (13.30 Uhr) sowie bei den Frauen der SSC Palmberg Schwerin und die Allianz MTV Stuttgart gegenüber. Wie schon bei den Titelgewinnen der Vorjahre bietet der VfB seinen Fans zum Event in der SAP-Arena Mannheim eine Fanfahrt an. Transfer, Eintritt zu den beiden Finalspielen und Fanshirt gibt es für 55 Euro, wie der jüngsten VfB-Pressemitteilung zu entnehmen ist.

„Wir sind eine Pokalmannschaft“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen nach dem Halbfinalsieg gegen Düren. Recht hat der Belgier, schließlich wird er am 24. Februar 2019 in seiner dritten Amtszeit zum dritten Mal im Finale des DVV-Pokals stehen. Einen Teil zum Erfolg wollen auch die Häfler Fans beitragen und ihre Mannschaft vor Ort unterstützen. „Wir freuen uns über jeden Fan, der mit nach Mannheim fährt und unsere Mannschaft zum Sieg pusht“, so VfB-Geschäftsführer Guido Heerstraß.

Beide Pokalfinals sind auch so etwas wie ein Duell „Nord gegen Süd“. Mit Schwerin und Lüneburg sind zwei Nordlichter vertreten, die gegen Stuttgart und Friedrichshafen aus dem Ländle antreten. Nicht zum ersten Mal werden sich die Fans der Häfler und Stuttgarterinnen zusammentun und gemeinsam ihre Mannschaften anfeuern. Wie genau diese Kooperation aussehen wird, arbeiten beide Fangruppen derzeit noch aus.

Für 55 Euro pro Teilnehmer kann jeder Fan sein Pokalpaket schnüren. Im Preis inbegriffen sind die Fahrten zur SAP-Arena Mannheim und zurück, der Eintritt zu den Finalspielen (Karten der Kategorie eins und zwei) sowie ein exklusives Fanshirt.