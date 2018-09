Fünftklässler kommen in St. Elisabeth an

Ihre Einschulung in der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth haben jüngst 144 Schüler der Klassenstufe fünf mit ihren Familien gefeiert. Dabei sei die Turnhalle übervoll gewesen, schreibt die Schule im Pressebericht. Nach einem musikalischen Auftakt und einer kurzen Besinnung wurden die Kinder von ihren Klassenlehrern begrüßt und in die Klassenzimmer begleitet. Für die Eltern gab es Informationen über die ersten Schultage. Mit vier gemischten Klassen und einer Mädchenklasse startete damit der jüngste Jahrgang von Elisabeth ins neue Schuljahr. Einen extra Applaus von der versammelten Schülerschaft bekamen die neuen Fünfer dann zwei Tage später beim Schulgottesdienst in St. Petrus-Canisius.