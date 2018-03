Fünf Mal mehr Grippefälle im Bodenseekreis als 2015

Die Wartezimmer der Hausärzte sind voll, die drei Kliniken des Medizin Campus Bodensee ebenso: Die frostigen Temperaturen der vergangenen Woche haben der in diesem Jahr vergleichsweise langsam angerollten Grippewelle einen enormen Schub verpasst – und dazu geführt, dass die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle im Bodenseekreis im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen ist: von 115 im Winter 2015/16 über 396 im Winter 2016/17 auf aktuell 573.

Diese Zahlen beziehen sich allerdings nur auf jene Patienten, für die sich der Verdacht auf „echte Grippe“ durch eine entsprechende Labordiagnose bestätigt hat. Die tatsächlichen Zahlen liegen weitaus höher, da längst nicht für jeden Patienten mit entsprechenden Symptomen eine solche Labordiagnose veranlasst wird. Denn diese Symptome sind weitgehend dieselben wie bei einem vergleichsweise harmlosen grippalen Infekt und werden in den meisten Fällen auch mit denselben Maßnahmen behandelt.

Medikamente nur bei gefährdeten Patienten

Ärzte verordnen in der Regel Bettruhe, leichte Kost, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und gegebenenfalls fiebersenkende Maßnahmen. Medikamente gegen die Grippeviren werden vor allem besonders gefährdeten Patienten verabreicht.

Was sich anhand der Statistik ablesen lässt, ist zumindest ein Trend. So bestätigt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, zu dem auch das Gesundheitsamt gehört, dass die Grippewelle im Bodenseekreis in diesem Jahr „deutlich heftiger“ sei als in den Vorjahren. Ob der Höhepunkt mittlerweile erreicht ist, könne man mit Gewissheit noch nicht sagen, da nach wie vor Meldungen über neue Labordiagnosen eingingen.

Wartezimmer voll

Der Häfler Allgemeinmediziner Jochen Weymayer verzichtet in aller Regel zwar auf solche Labordiagnosen – aus den genannten Gründen – bestätigt aber, dass die Zahl der Patienten mit Grippe oder grippalem Infekt in seiner Praxis im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um geschätzt 20 Prozent zugenommen habe. „Vor allem Montagvormittags ist das Wartezimmer voll, weil sich die Leute über das Wochenende angesteckt haben und dann eine Krankmeldung für den Arbeitgeber benötigen“, berichtet er.

Weil er bei jedem einzelnen Herz, Lunge, Nase und Ohren untersuchen müsse, seien diese Tage allein damit komplett ausgefüllt, weshalb er für Montage schon seit Ende Januar keine Termine vorab mehr vergebe.

Zimmer blockiert

Grippepatienten mit schwerem Verlauf werden in Friedrichshafen stationär im Klinikum aufgenommen. Und auch dort waren es zeitweise so viele, dass das Krankenhaus an seine Kapazitätsgrenze stieß – nicht zuletzt, weil Grippepatienten aufgrund der Ansteckungsgefahr zum Teil isoliert werden müssen und deshalb Zwei- und Dreibettzimmer blockieren.

„Die Zahl der Patienten ist schon enorm hoch“, berichtet Pressesprecherin Susann Ganzert – und bezieht das auch auf die beiden anderen Krankenhäuser des Medizin Campus Bodensee. Einige, vor allem ältere und solche mit zusätzlichen Erkrankungen, hätten sogar auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Doppelt gefordert sei das Klinikum dadurch, dass natürlich auch das Personal von der Grippewelle nicht verschont geblieben sei und deshalb auch die personellen Kapazitäten zeitweise begrenzt waren. Wie Ganzert berichtet, habe man einzelne, neu ankommende Patienten, die nicht akut gefährdet waren, wieder nach Hause geschickt, um sich dort mit den üblichen Mitteln auszukurieren.

Normalerweise erreiche die Grippewelle ihren Höhepunkt Ende Januar, Anfang Februar, so Ganzert. In diesem Jahr kam er mit der eisigen Kälte Ende Februar – denn bei Temperaturen unter Null fühlen sich die Viren am wohlsten, bleiben länger infektiös und verbreiten sich dementsprechend auch schneller.