Es soll jetzt alles schnell über die Bühne gehen. Bei der Volksbank gilt es, nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen Woche zwei Vorstandsposten neu zu besetzen. „Wir sind bereits in Gesprächen mit geeigneten Personen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Peter Hüni gestern auf Anfrage der SZ.

Hinter den Kulissen scheint Bewegung in die Fronten gekommen zu sein. Am frühen Mittwochabend hat sich der Aufsichtssrat mit der Belegschaft getroffen, am Donnerstag lädt der Betriebsrat zu einer Betriebsversammlung ein. Man redet wieder miteinander. Von beiden Seiten wird ein „gemeinsamer Neuanfang“ beschworen.

Angesichts zweier Vorstände, die seit Jahren im Clinch miteinander lagen und die Belegschaft tief spalteten, scheint ein Neustart dringend notwendig. „Uns wäre es am liebsten, wenn wir schon nächste Woche zwei Nachfolger benennen könnten“, sagt Peter Hüni. Dem Aufsichtsratschef ist derweil sehr daran gelegen, der Belegschaft Mut zu machen. „Wir sind nicht nachtragend“. Es spiele keine Rolle, welcher Fraktion einer angehört habe, jetzt müssten alle nach vorne schauen. Eine mögliche Fusion mit Tettnang , bezeichnete Hüni als „Hirngspinst“. „Daran denkt im Moment niemand“.

Der Betriebsrat, der sich vergangene Woche fast einmütig auf die Seite des gefeuerten Vorstandsvorsitzenden Edmund Dengler gestellt hatte, lenkte ein. Der Krisengipfel mit Aufsichtsrat, Führungskräften, dem Direktor des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes Gerhard Schorr und zwei Juristen löste offenbar die festgefahrenen Fronten.