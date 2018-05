„Fühle mich als Co-Trainer beim VfB ganz wohl“

Seit zwei Spieltagen ist Giovanni Rizzo Cheftrainer (Foto: klei) beim Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen. Er übernahm das Amt von Christian Wucherer, der beruflich bedingt die Mannschaft nicht mehr so trainieren und betreuen konnte, wie es diese Spielklasse erfordert. Was Rizzo auch übernahm, sind die Höhen und Tiefen des Tabellenvierten VfB Friedrichshafen. Einer 1:2-Niederlage beim Vorletzten TSG Ehingen folgte ein verhaltener Heimauftritt gegen den FC Ostrach mit einer Punkteteilung. Klaus Eichler sprach mit Giovanni Rizzo.

Der VfB Friedrichshafen hätte die Qualität, könnte über die gesamte Saison gesehen gut oben mitspielen. Sie sind von Beginn an nah an der Mannschaft dran. Wie erklären Sie sich die Höhen und Tiefen?

Es ist bitter, dass im Moment so viele Leistungsträger verletzt sind. Die Situation ist alles andere als einfach. Trotz alledem macht es Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Es ist ja nicht so, dass meine Spieler nicht wollen. Wir haben in den vergangenen zwei Spielen, an denen ich als Verantwortlicher an der Linie stand, nur einen Punkt geholt, das ist natürlich zu wenig. Die Qualität ist ohne Zweifel da, wenn du aber nie aus dem Vollen schöpfen kannst, immer wieder mit veränderter Formation auflaufen musst, dann ist Tabellenplatz vier kein schlechter. Dieses Auf und Ab gibt es auch bei anderen Mannschaften, siehe TSV Berg. Viele junge Spieler mussten in der Vergangenheit in die Bresche springen, denen muss man auch die Zeit geben sich zu entwickeln.

Wenn die Qualität vorhanden ist, was fehlt dem VfB Friedrichshafen dann noch, um wirklich ganz oben mitspielen zu können?

Zum Fußball gehört auch oft das Quäntchen Glück, siehe im Spiel gegen den FC Ostrach. Wenn der Ball beim Spielstand von 0:0 eben nicht gegen die Querlatte klatscht, sondern ins Tor reingeht und wir in Führung gegangen wären, hätten wir am Ende des Spieles vielleicht ein erfreulicheres Ergebnis gehabt, als ein Unentschieden.

Welche Ziele haben sie und das Team noch für die restlichen Spiele der Saison gesetzt, in der es realistischerweise für den VfB um nichts mehr geht?

Den vierten Platz wollen wir halten. Wir haben sechs Punkte Vorsprung auf den Fünften SV Oberzell, der allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat. Wenn der ein oder andere verletzte Spieler wieder zurückkommt, müsste das auch gelingen. Ein Ralf Heimgartner mit all seiner Erfahrung, um nur einen zu nennen, ist eben nicht so einfach zu ersetzen. Ich gehe davon aus, dass Ralf wieder zum Einsatz kommt. Im Moment ist es nicht einfach, aber wir bekommen das wieder hin.

In der neuen Saison wird Daniel Di Leo neuer Cheftrainer, sie treten dann wieder zurück ins zweite Glied. Kein Problem für Sie?

Den Rückhalt, den ich vom Verein als Co-Trainer, jetzt als Cheftrainer, bekomme und spüre, ist bei 100 Prozent, sonst stünde ich nicht beim VfB an der Linie. Was die andere Situation angeht, nämlich in der neuen Saison wieder zurückzutreten ins zweite Glied, ist für mich überhaupt kein Problem. Wir haben das, nachdem der Trainerstab von Christian Wucherer an mich ging, auch klar besprochen. Der Rücktritt von Christian Wucherer aus beruflichen Gründen war nicht vorauszusehen. Ich bin und bleibe offiziell Co-Trainer des VfB und fühle mich in dieser Rolle auch ganz wohl. Es stand nie zur Debatte, dass ich als hauptverantwortlicher Trainer beim VfB auf der Bank sitze. Das ist die klare Absprache zwischen Verein, mir und Daniel Di Leo.