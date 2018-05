Förderverein feiert Hugo Eckeners 150.Geburtstag

Der 150. Geburtstag von Hugo Eckener – ein denkwürdiges Jubiläum, das am 10. August gefeiert werden darf. Auch für seinen Enkel Uwe, der bei der Hauptversammlung des Fördervereins Zeppelin Tourismus als Ehrengast begrüßt worden ist und in seinem Grußwort viele nette Anekdoten aus den Gesprächen mit seinem berühmten Großvater in Erinnerung gebracht hat.

„Mir ist schon damals aufgefallen, dass er sich gern mit dem Wetter und mit den Winden befasst hat“, erzählt sein Enkel. „Später habe ich festgestellt, dass ihn kleinere und größere Katastrophen nicht aus der Bahn geworfen haben.“ Und er habe gern selbst Hand angelegt. Zum Beispiel habe er, als die herbeigerufene Feuerwehr bei einem Hausbrand wenig ausrichten konnte, mit einem Gartenschlauch den Hühnerstall selbst erfolgreich gelöscht.

Friedliche Nutzung des Zeppelins

Nach dem Krieg sei ihm aufgefallen, so Uwe Eckener, dass die alten Zeppeliner eine unglaubliche Treue untereinander verbunden habe, dass aber auch von anderer Seite Treue und Dankbarkeit empfunden worden sei. „Es kam auch Post aus Russland von ehemaligen Kriegsgefangenen. Sie haben sich bedankt, dass sie bei Zeppelin anständig behandelt worden seien und dass es immer genügend Kartoffeln gegeben habe“, berichtet Uwe Eckener. Gerade auch der Traum des Grafen, Länder und Kontinente in einer friedlichen Nutzung der Zeppeline zu verbinden, sei von vielen Menschen in der Nachkriegszeit als Botschaft anerkannt worden.

Private Einblicke gewährt auch Inge Gollbeck-Eckener. Sie ist die vierte Tochter von Alex Eckener, dem Bruder Hugos. Ihr Buch „Onkel Hugo“ wird von Gabi Gerdau, Simone Häusler und Martin Emmert in einer gut gemachten, kurzweiligen szenischen Lesung präsentiert und mit der zur jeweiligen Stimmung passenden Musik – von Beethoven bis zu italienischer Folklore – unterlegt. Ein Brief aus New York an seine Ehefrau. Ein Besuch der Brüder bei den Eltern in Stuttgart, bei dem die kleine Inge auf den Knien des berühmten Patenonkels sitzt, der gerne Schinken aufschnitt, die Scheiben wie Diskusse über den Tisch warf und dabei sogar den ein oder anderen Teller traf.

Harte Schale mit weichem Kern

„Onkel Hugo erschien vielen als harter Charakter, aber wenn man eine Weile mit ihm zusammensaß, stellte man fest, dass hinter der rauen Schale ein weicher Kern steckte“, berichtete die Nichte von ihrer Erfahrung. Zur Sprache kommt in ihrem Buch aber auch der tragische Tod von Hugos ältester Tochter Hanneliese, der vor den Augen des Vaters im Bodensee ertrank, ohne dass er helfen konnte.

Gerne erinnert sich Inge Gollbeck-Eckener an die Wiedereinweihung des Zeppelinbrunnens an der Ecke Friedrich-/Riedleparkstraße im Juli 2000. „Halb Friedrichshafen war versammelt. Von meinem Hotel Buchhorner Hof gab es kein Durchkommen durch die vielen Menschenmassen“, sagt sie. Eher beiläufig habe sie einer Frau erzählt, dass sie eine Bernsteinkette trage, die sie von ihrem Patenonkel zur Taufe geschenkt bekommen habe. Sofort habe sich eine fast ehrfürchtige Gasse gebildet. „Ich war sehr glücklich darüber, dass Hugo Eckener solch eine Wertschätzung in der Häfler Bevölkerung bis heute genießt“, sagt sie.