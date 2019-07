Fäkalien im Bodensee: Badeverbot bleibt noch längere Zeit bestehen

Die Stadt hat das Badeverbot von Manzell auf das Frei- und Seebad Fischbach ausgeweitet. Mindestens seit vergangenem Wochenende war Abwasser – samt Fäkalien – über den Buchenbach in den Bodensee gelaufen.

Grund dafür war ein verstopftes Regenüberlaufbecken in Manzell. Rund 100 Badegäste erkrankten bereits an Erbrechen und Durchfall und meldeten sich beim Gesundheitsamt.

Das Gesundheitsamt hat ein Badeverbot angeordnet. (Foto: Marcus Fey)

Gesicherte Erkenntnisse über die Erreger liegen dem Gesundheitsamt noch nicht vor. „Die Experten gehen aber von einer bakteriellen und/oder viralen Belastung des Seewassers aus, deren Ursprung in der Verunreinigung mit Kanalisationswasser liegt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Laborbefunde der turnusmäßigen Wasserprobe Anfang der Woche ergaben bereits Werte an Kolibakterien und Enterokokken oberhalb der EU-Badegewässerverordnung.

Mittwochabend wurde das Badeverbot zuerst nur für das Freizeitgelände Manzell ausgesprochen, nachdem 30 Badegäste über Übelkeit und Erbrechen klagten. Zuvor war eine braune und übelriechende Brühe aus dem Zufluss des Buchenbachs in den See geflossen.

Mindestens 100 Menschen klagen über Durchfall und Erbrechen, nachdem sie in Fischbach oder Manzell im See geschwommen sind. (Foto: smn)

Nachdem Donnerstagmorgen dann weitere Beschwerden von Badegästen aus dem Frei- und Seebad Fischbach der vergangenen Tage beim Gesundheitsamt eingingen, wurde das Badeverbot erweitert. Nun gilt es entlang des Seeufers über den Strandbereich des Frei- und Seebades, bis zur Brunnisach-Mündung im Fischbacher Hafen .

Bereits Mittwochabend wurde die Verstopfung am Regenüberlaufbecken gelöst und der Kanal des Buchenbachs durchgespült. „Parallel dazu wurde dem Buchenbach von der Feuerwehr Friedrichshafen Frischwasser zugeführt“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. An den betroffenen Seestellen hat das Gesundheitsamt bereits Wasserproben entnommen, die nun ausgewertet werden.

Bis mindestens Montag soll das Badeverbot noch bestehen bleiben. Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung oder Hinweise auf andere gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe bestehen derzeit nicht, teilt die Stadt mit.

