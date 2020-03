Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn für Güterverkehr wieder eingeschränkt unterwegs

Seit Mittwochmorgen fährt die Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn wieder eingeschränkt. Allerdings nur für Güterverkehr. Personenverkehr ist nach wie vor nicht erlaubt. Das gilt auch für Pendler.

Ab 7.21 Uhr fährt die Fähre stündlich vier Mal am Vormittag in Friedrichshafen los, sowie am Nachmittag zwei Mal ab 15.21 Uhr. In Romanshorn startet die Fähre ebenfalls vier Mal vormittags und zwei Mal nachmittags. „Es geht bei diesem Fährbetrieb um klassischen Güterbetrieb. Die Stammkunden wurden über den Betrieb informiert“, erklärt Josef Siebler, Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe. Die Fähren seien am Vormittag auch schon gut besetzt gewesen.

Die LKW-Fahrer müssen allerdings während der Überfahrt in der Fahrerkabine bleiben. Ein Gastronomiebetrieb gibt es an Bord derzeit nicht.

Pendler können die Fähre bis auf Weiteres nicht nutzen, da der Grenzübergang in Romanshorn zu ist. Die Regelung gilt bis mindestens 19. April.