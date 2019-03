Extremsportler seilen sich vom Zeppelin ab

Es ist die erste derartige Aktion weltweit: Drei Extremsportler sind mit dem Zeppelin NT von Friedrichshafen aus in die Ostalpen geflogen, um sich dort abzuseilen und auf steilem Terrain mit Ski und Snowboard abzufahren. Das teilt Zeppelin NT mit.

Mitte Februar stiegen die drei österreichischen Alpinisten Stefan Ager, Andreas Gumpenberger und Fabian Lentsch am Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen in die Passagiergondel des Zeppelin und hoben ab in Richtung Brandnertal in Vorarlberg, Österreich. Über dem Gipfel des “Kleinen Valkastiel” angekommen, öffneten sie die beiden Gondeltüren und die Bodenluke, um sich an 50 Meter langen Seilen in die Tiefe zu lassen.

“Als ich unter dem Zeppelin hing, hatte ich das Gefühl, mich von einer Wolke abzuseilen. Es fühlte sich skurril an,” beschreibt Stefan Ager seinen Eindruck. Er ist froh, dass alles einwandfrei funktioniert habe.

Alles andere als alltäglich

Zeppelin-Chefpilot Fritz Günther erklärt die Komplexität der Aktion: “Für dieses Projekt gingen wir mit dem Zeppelin ans Höhenmaximum. Jedes Gramm Gewicht, jedes Grad Temperaturschwankung, jedes Millibar Luftdruck-Unterschied und jeder Stundenkilometer Windgeschwindigkeit entscheidet über die Durchführbarkeit. Solch eine Art von Flug führen wir sonst nur im Testflugbetrieb durch.

Fabian Lentsch, Andreas Gumpenberger und Stefan Ager (v.l.n.r.) vor dem Start. (Foto: Daniel Hug)

Deshalb mussten wir auch im Rahmen der Flugvorbereitung alle technischen und physikalischen Möglichkeiten ausloten. Schiff und Crew sind bei diesem Flug weit über die Parameter des alltäglichen Flugbetriebs hinausgegangen – doch immer mit dem Fokus auf einen sicheren Flug und mit “Plan B und C” im Hinterkopf.”

Die beiden Extremsportler Stefan Ager und Andreas Gumpenberger leben in Innsbruck und produzieren Bergsportfilme und Dokumentationen. “Zeppelin-Skiing” ist ihr neuestes Werk. Der Tiroler Fabian Lentsch ist professioneller Big-Mountain-Skifahrer und Abenteurer.