Experten warnen vor hohen Ozonwerten: So ist die Lage in Friedrichshafen

Hitze und wenig Bewölkung können derzeit für erhöhte Ozonwerte sorgen. Davor warnt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW).

An einigen Standorten könnte der sogenannte Informationsschwellenwert für Ozon überschritten werden, schreibt die Anstalt in einer Pressemitteilung. Dies ist der Fall, wenn die gemessene Konzentration über 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft liegt.

Zwar könnten laut LUBW Gewitter kurzzeitig Entspannung bringen, doch werden zum Wochenende mit höheren Temperaturen auch die Ozonkonzentrationen wieder steigen.

Lieber morgens aktiv sein

„Ozonempfindliche Personen und Kinder sollten körperliche Anstrengungen und sportliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden verlegen“, rät Werner Altkofer, stellvertretender Präsident der LUBW. Am Spätnachmittag und Abend sind die Ozonkonzentrationen besonders hoch.

Ab einem gemessenen Wert über 240 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft wird der Ozon-Alarm ausgerufen. Dann gilt diese Empfehlung für alle Bevölkerungsgruppen. Solche hohen Spitzenkonzentrationen wurden zuletzt im Jahr 2015 von der LUBW registriert.

In Friedrichshafen blieben die Ozonwerte bislang noch unter diesen Schwellen. Während der Wert vormittags in den vergangenen Tagen bei Werten zwischen 40 und 80 lag, kratzten die Werte abends aber durchaus an der Informationsschwelle – zum Beispiel mit 164 am vergangenen Montag. Am Mittwochabend, 18 Uhr, lag der Wert bei 156 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft.