Experten tauschen sich über gute Führung aus

Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Raum sind an der Zeppelin Universität (ZU) zusammengekommen, um sich beim nunmehr vierten „ZU|kunftssalon Public Corporate Governance“ über gute Führung öffentlicher Unternehmen auszutauschen.

Organisiert und ausgerichtet wurde die Veranstaltung von einem Team um Professor Ulf Papenfuß vom Lehrstuhl für Public Management & Public Policy. Good Governance und verantwortungsvolle Organisationsführung in öffentlichen Verwaltungen und öffentlichen Unternehmen seien für den Staat und die Gesellschaft von besonderer Bedeutung, heißt es in einem Bericht der ZU. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und des parallel verlaufenden Cyberkriegs hätten weitreichende Konsequenzen insbesondere auch für das Zusammenspiel von öffentlichen Verwaltungen sowie öffentlichen Unternehmen und machten damit eine gute Governance im aktuellen Krisenmanagement erforderlich. Es stünden wichtige politische Entscheidungen im Bund und in den Ländern, aber auch vor Ort in den Städten und Gemeinden an, für die die Begegnung und der Austausch beim „ZU|kunftssalon Public Corporate Governance“ fachlich wie persönlich wertvoll sei, heißt es in dem Schreiben der ZU weiter.

In Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops behandelten die rund 75 Teilnehmenden verschiedene Aspekte aus dem Bereich der Public Corporate Governance, der Beteiligungssteuerung und des Beteiligungsmanagements. Dabei bot die anderthalbtägige Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten, mit Expertinnen und Experten über Public Corporate Governance als zukunftsweisendem wie zukunftskritischem Thema für Staat und Gesellschaft zu diskutieren.

Beim diesjährigen ZU|kunftssalon Public Corporate Governance wurden auch aktuelle Forschungsergebnisse des Lehrstuhls für Public Management & Public Policy vorgestellt – darunter die Studien „Digitale Daseinsvorsorge und nachhaltige Stadtentwicklung“ sowie „Reflektierte Führungskultur durch Public Corporate Governance Kodizes“.