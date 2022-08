Experten erhalten bei ZF und der Feuerwehr Friedrichshafen Einblicke in die Elektromobilität

Vertreter der staatlichen Feuerwehrbehörde von Malaysia sowie Lehrkräfte der Technischen Universität in Singapur (ITE) waren vor Kurzem zu Gast in Friedrichshafen, um sich zum Umgang mit Elektrofahrzeugen weiterzubilden. Der Kontakt nach Asien kam durch den Technologiekonzern ZF zustande, der ein umfangreiches Ausbildungsprogramm zur E-Mobilität anbietet.

Besuch aus Asien ist selten bei einer Feuerwehr in Deutschland. Doch die Feuerwehr Friedrichshafen konnte kürzlich erstmals Gäste von der Technischen Universität Nanyang in Singapur sowie der Feuerwehr Malaysia, die dort den Rang einer staatlichen Behörde hat, begrüßen. Diese wollten sich in Bezug auf die Elektromobilität weiterbilden.

ZF hat zudem ein Trainingsprogramm zu diesem Thema aufgebaut, das sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet: dazu gehören Werkstätten ebenso wie Feuerwehren und Rettungsdienste sowie Ingenieure und Studenten. Im Stadtstaat Singapur und dem benachbarten Malaysia soll die Nutzung von Elektroautos zügig ausgeweitet werden, um den Treibhausgas-Ausstoß des Straßenverkehrs zu minimieren und die Luftverschmutzung zu verringern. Dementsprechend müssen die Rettungsdienste auf den Umgang mit verunfallten E-Autos vorbereitet werden.

In Friedrichshafen zeigten sich die Gäste beeindruckt vom Know-how sowohl der städtischen als auch der ZF-Werksfeuerwehr. Das galt auch für das bei ZF absolvierte Training. Am Anfang der Schulung stand die korrekte Identifikation des Unfallwagens als Hochvoltauto. ZF verwendet dazu unter anderem die A.U.T.O.-Regel (austretende Betriebsmittel, Unterbodenkontrolle, Tankstutzen/Tankanschlüsse, Oberflächenkontrolle/Beschriftungen) sowie die Rettungsdatenblätter der Autohersteller. Weitere Schulungsthemen waren der Systemaufbau von elektrifizierten Antrieben und Informationen zur Gefahrenabwehr.

Die deutschen Gastgeber waren beeindruckt vom hohen Kenntnisstand ihrer Besucher: „Wir freuen uns sehr über den internationalen Erfahrungsaustausch zur E Mobilität und können hierdurch weitere Informationen und Kenntnisse im Umgang mit alternativer Antriebstechnik gewinnen. Die Eindrücke dienen den Einsatzkräften als weiterer wichtiger Baustein für den Umgang bei Bränden oder Unfällen in Verbindung mit E-Fahrzeugen“, sagt Steffen Schmidt von der Feuerwehr Friedrichshafen, der die Gäste während ihres Aufenthalts betreute.

Claudio Damiano, Hochvoltexperte von ZF Aftermarket, ergänzt: „Lithium-Ionen-Batterien sind im Fahrzeug gut geschützt. Sollten sie dennoch einmal Feuer fangen, erfordert es einiges an Kenntnissen und Erfahrung, um den Brandherd einzudämmen.“