Experten-Chat zu Berufen mit Paragrafen

Ob vor Gericht, in der Kanzlei oder im Unternehmen: Viele Menschen entscheiden sich für einen Beruf im Bereich Recht. Welche Möglichkeiten es gibt und was dafür erforderlich ist, klärt der nächste abi“-Chat am Mittwoch, 2. Februar. Von 16 bis 17.30 Uhr beantworten die teilnehmenden Expertinnen und Experten alle Fragen zum Thema „Ich will etwas machen mit Recht“.

Die Arbeit mit Paragrafen reizt offenbar viele junge Menschen: 119 285 Studierende der Rechtswissenschaft zählte das Statistische Bundesamt im Wintersemester 2020/21. Zehn Jahre zuvor waren es lediglich 92 577. Laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt Arbeitslosigkeit für Juristen nur ein Randphänomen dar. Die berufsspezifische Arbeitslosenquote lag 2020 bei gerade mal 2,4 Prozent.

Welche Möglichkeiten es (außer einem Studium) gibt, klärt der nächste abi“-Chat. Die Experten beantworten Fragen wie: Wie gelingt die Zulassung zum Jurastudium? Was muss man dafür mitbringen? Welche Berufe können später ergriffen werden? Welche Alternativen können sinnvoll sein? Auch die Redakteure von abi“ werden sich Zeit für die Chatter nehmen.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr unter http://chat.abi.de ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi“-Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat finden sich unter: https://abi.de/interaktiv/chat