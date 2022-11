Experten an der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Finance Talk der Studiengänge BWL-Bank und BWL-Finanzdienstleistungen beleuchteten die Referent*innen verschiedene Aspekte der Finanzierung von erneuerbaren Energien – ein hochaktuelles Thema. Eingeladen waren Studierende, Absolvent*innen und Vertreter*innen von Partnerunternehmen.

Der Klimawandel erfordert den Umstieg auf erneuerbare Energie, forciert wird dies zudem durch die Ukraine-Krise. Die Finanzierung der Anlagen wie Photovoltaikparks oder Windkraftanlagen stellen die Kreditinstitute und die Betreiber dabei vor erhebliche Herausforderungen. Aufgrund der Komplexität der Anlagen kommen standardisierte Immobilienkredite kaum in Frage, das Volumen bringt zudem kleine und mittlere Kreditinstitute an ihre Grenzen.

Um Risiken einschätzen zu können, wenden Banken Ratingverfahren an. Für das noch junge Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien müssen diese allerdings ganz neu entwickelt werden. Dr. Harriet Landersdorfer von der UniCredit Bank AG München hat solch einen Ratingansatz für die Windkraft entwickelt, beim Finance Talk stellte sie ihn den Zuhörer*innen vor.

Direkt vor die Haustür führte der Vortrag „Finanzierung eines Windparks am Beispiel Windpark Röschenwald“ von Helmut Hertle, Geschäftsführer TWS Netz GmbH Ravensburg. Läuft alles nach Plan der Projektpartner, dann könnten sich im Wald zwischen Mochenwangen und Zollenreute Ende 2025 vier circa 250 Meter hohe Windräder drehen und Strom für etwa 11000 Haushalte produzieren. Helmut Hertle zeigte eindrucksvoll auf, weshalb die Kosten für derartige Anlagen in die Millionen Euro gehen, wie viele (Vor-)Untersuchungen durchgeführt werden müssen und dass die Realisierung eines derartigen Projektes bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen kann.

Mit dem Thema „Knackpunkt Projektfinanzierung erneuerbare Energien am Beispiel der Photovoltaik“ beschäftigten sich gleich drei Referent*innen: Beatrix Ferenz, Abteilungsdirektorin Finanzierungen erneuerbare Energien DZ Bank AG Stuttgart, Wolfgang Oligmüller, Direktor Firmen- und Vermögenskunden bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG, und Markus Wasser, Abteilungsdirektor Firmenkundengeschäft Baden-Württemberg, DZ Bank AG Stuttgart.