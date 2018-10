Experte hält Vortrag über Schematherapie

Das Team der psychiatrischen Tagesklinik in Friedrichshafen arbeitet auf der Basis der sogenannten Schematherapie, der dritten Welle der Verhaltenstherapie, wie die Klinik in einer Pressemitteilung schreibt. Die Therapie, die viele therapeutische Elemente unterschiedlicher Therapieschulen vereine, sei mittlerweile bewährt und verbreite sich immer weiter. Ein renommierter Vertreter dieser Therapieform hat unlängst einen Vortrag an der Tagesklinik gehalten. Zu Gast waren 35 Psychotherapeuten, vorwiegend aus der Region. Remco van der Wijngaard, vormals an der Universität in Rotterdam, jetzt in Maastricht tätig und Vizepräsident der „International Society of Schematherapy (ISST)“ vermittelte Haltungen und Methoden, um depressiven Patienten Impulse zu geben, ihre „Schemata“ – also tief sitzende, früh erworbene Glaubenssätze, die den Umgang mit sich und der Welt erschweren – als solche zu erkennen und sie zu überwinden. Den Anteil des „gesunden Erwachsenen“ gelte es dabei zu stärken, den des „Inneren Kritikers“ zu begrenzen und zu entmachten. Remco van der Wijngaard konnte das „schwere Thema“ lebendig und leicht vermitteln, schreib tdie Tagesklinik. Die Tagesklinik, Merkurstraße 3, stellt ihre Arbeit am Freitag, 9. November, ab 15.30 Uhr bei einer Info-Veranstaltung vor. An dem Tag stellt die Klinik das Behandlungskonzept Interessierten vor.