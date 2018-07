49 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen ist ein 62-jähriger Autofahrer auf der L 329 zwischen Ailingen und Blankenried, als er von der Polizei geblitzt wurde. Begründung des Mannes: Er habe seinem13-jährigen Sohn ein physikalisches Experiment zeigen wollen. Der Vater wollte seinem Sohn demonstrieren, so die Polizei in ihrem Bericht, dass man den Arm bei hohen Geschwindigkeiten aufgrund des hohen Luftwiderstandes nicht aus dem Fenster halten kann. Genau während dieser Demonstration wurde er von der Polizei mit 119 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Mann muss nun mit einem vierwöchigen Fahrverbot, drei Punkten in Flensburg sowie einem hohen Bußgeld rechnen, so die Polizei.