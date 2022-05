Expedition D zeigt einen Blick in die Zukunft

Musik und Videos streamen, Fotos mit dem Smartphone aufnehmen und in sozialen Netzwerken posten, von unterwegs zu Hause die Heizung anstellen – alles kein Problem dank digitaler Technologien, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Doch wie sehr hat die Digitalisierung unsere Lebens- und Arbeitswelt schon verändert? Welche Technologien stecken hinter den Anwendungen und wer entwickelt diese? Antworten finden die Schülerinnen und Schüler der Schreienesch-Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen, Vogelsangstraße 23, von Montag, 16. Mai, bis Dienstag, 17. Mai, im Erlebnis-Lern-Truck „expedition d – Digitale Technologien | Anwendungen | Berufe“. Junge Coaches begleiten die Jugendlichen und informieren sie über die Perspektiven in Tech- und IT-Berufen. Der Bildungstruck ist ein Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit