50 Händler sind auf dem Kunsthandwerkermarkt während des Kulturufers vertreten. Die nicht einfache Kunst der Auswahl unter einem Vielfachen an bewerbungen obliegt Florian Anger und seinen Kollegen, die sich um die Zusammensetzung dieses Kunsthandwerkermarktes kümmern. Und der hat sich bereits einen derart guten Namen gemacht, dass ie Besucher auch aus der Schweiz und Österreich deswegen den Weg nach Friedrichshafen finden.

„50, das ist die Anzahl einschließlich der Tagesplätze“, erklärt Florian Anger, Marktverantwortlicher seitens der Stadt Friedrichshafen. Die Tagesplätze befinden sich im Bereich Gondelhafen und zwischen den beiden Kulturufer-Zelten. Mehr geht nicht, weil einfach nicht mehr Platz ist.

Die Mischung auf diesem Markt ist bunt. Wichtig sei bei der Auswahl, „dass die Besucher Kreativität vor Ort erleben können“, sagt Anger. Auch im Preissegment habe man auf eine gute Mischung gesetzt: zwischen hochpreisigen, individuellen Einzelstücken bis hin zu Kleinigkeiten, die auch für den Taschengeldbeutel geeignet sind, findet sich hier alles, was das Herz begehrt.

„Es sind 29 Kunsthandwerker vertreten, plus 15 reine Kunsthandwerkhändler“, sagt Florian Anger, der mit Michael Greineck, Abteilungsleiter im Amt „Verkehr, öffentliche Sicherheit, Märkte“ einen ersten Rundgang über den Markt startet. Ein Gremium trifft nach Bewerbungsende die Auswahl. „Starker Fokus liegt bei den regionalen Anbietern“, was einen Umkreis von 100 Kilometer umfasse. Erstmalig seien so zwei Häfler Marktbeschicker vertreten.

Ungefähr 20 Prozent des Marktes sei anders als im vergangenen Jahr. Das schließe sowohl die fünf neuen Händler ein, als auch weitere fünf Händler, die entweder pausiert hätten oder aber im sogenannten Rotationsverfahren in diesem Jahr keinen Platz erhalten haben, dafür aber künftig sicher wieder vertreten sein können. Das betreffe Markthändler, die ein ähnlich gelagertes Angebot hätten.

Kriterien wie Warenpräsentation, die Weiterentwicklung im Angebot oder auch die Optik des Marktstandes spielen bei der Auswahl ebenfalls eine Rolle. „Wir möchten dem Publikum einen abwechslungsreichen Markt präsentieren“, sagt Florian Anger.

Die Mischung macht’s

Das ist den Verantwortlichen gelungen. Schmuck aus unterschiedlichen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten, Taschen, Lederwaren, außergewöhnliche Lampen, Mineralien und Steine, Keramik, Bekleidung für Kinder und Erwachsene, natürliche Tattoos mit Henna, Naturseifen im kosmetischen Bereich, Gartenkeramik und aufbereitete Möbel für den Innen- und Außenbereich und zum Entspannen gibt noch den Hängematten-Stand.

Zeit sollten die Besucher mitbringen, wenn sie über den Markt stöbern. Es gibt viel zu entdecken und auch vor Ort zu erleben. Susi Fey von Clamotti wird vor Ort zuschneiden und nähen, die „Steinfritzen“ Silke Pott und Werner Bonk haben Steine aus Brasilien und Mexiko mitgebracht, die am Stand mit einer Diamantsäge geöffnet werden, es gibt Schmuckbearbeitung vor Ort und bei C’Lou Handtaschen im Change-it-System. Hier wird gezeigt, wie mit einem einfachen Griff eine Handtasche optisch verändert und dem Outfit entsprechend angepasst werden kann. C’Lou ist übrigens ebenfalls zum ersten Mal auf dem Kulturufer und zählt bei der Pariser Fashionweek zu den Stammgästen.

Die neuen Markthändler werden auf dieser Kulturuferseite täglich jeweils gesondert vorgestellt.