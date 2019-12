Mit Peking haben Studierende des berufsbegleitenden Masterstudiengangs für digitale Geschäftsmodell-Innovationen (eMA DIP) der Zeppelin-Universität (ZU) das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum Chinas unmittelbar erlebt. Im Rahmen einer einwöchigen Akademie im chinesischen Silicon Valley Zhongguancun und an der Tsinghua University erhielten sie Einblicke in innovative Unternehmenstätigkeit, Wissenschafts- und Industriepolitik sowie Entwicklungen der Gesellschaft Chinas. Auf dem Bild zu sehen sind die eMA DIP-Studierenden mit Programmmanager Hannes Werning (Zweiter von rechts), Programmdirektorin Anika Rehder (Dritter von rechts) sowie Peng Zhi (links) und Yiran Duan (rechts) von der Zhongguancun M&A Promotion Association. „Autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz und Smart Cities sind in China und vor allem in Peking nicht nur moderne Fiktionen, sondern erlebbare Realitäten. Damit bietet das Land die perfekte Bühne für eine Exkursion zu den Zukunftsthemen der nächsten Dekaden, die unseren Studierenden neue Perspektiven für eigene Geschäftsmodelle und auf die Herausforderungen datenbasierter Zukunftstechnologien eröffnet“, erklärt Professor Wolfgang H. Schulz, Head of Zeppelin-University Executive Education (ZUEE) und damit der Weiterbildungsprogramme an der ZU, den Hintergrund der Exkursion.