Exklusive Oldtimer kommen unter den Hammer

Oldtimer kommen bei der diesjährigen Motorworld Classics Bodensee unter den Hammer: Verschiedene historische Fahrzeuge, insgesamt 40 verschiedene Objekte im Schätzwert von mehr als 1,6 Millionen Euro werden am Samstag, 26. Mai, ab 14 Uhr im Rahmen der Oldtimermesse in der Messehalle B1 versteigert.

Das Auktionshaus Rosenkranz begutachtet und bewertet in enger Zusammenarbeit mit Sachverständigen die Einlieferungen und stellt einen Katalog mit ausgesuchten Stücken für die Auktion zusammen. Die Kunden haben sozusagen die freie Auswahl und können sich damit vielleicht einen lang gehegten Traum erfüllen oder gar ein Stück Zeitgeschichte ersteigern, schreibt die Messe in einer Ankündigung.

Zum ersten zum zweiten und zum... „Auktionen sind das Salz in der Suppe. Die Spannung ist förmlich zu spüren“, freut sich Projektleiter Roland Bosch auf die neue Auflage einer Oldtimer-Auktion. „Man kann beobachten, wie sich das Interesse an einem Fahrzeug entwickelt. Es ist die direkteste Art der Preisfindung und der marktwirtschaftlichen Gesetze von Angebot und Nachfrage.“

Ein Prototyp ist zu haben

Auf der Auktion stehen eine Vielzahl von unterschiedlichen Oldtimern zur Auswahl, darunter zwei Porsche 911 2.4T, Baujahr 1972, ein Austin-Healey, Baujahr 1956 sowie ein Mercedes-Benz 200, Baujahr 1983. Ein Fahrzeug aus erster Hand mit durchgehender Historie. Sogar ein Prototyp wird auf der Oldtimermesse am Bodensee versteigert: Ein weltweit einmaliger SBARRO ACA Spider von 1966, konzipert für Bergrennen und mit Straßenzulassung. Wie der Veranstalter mitteilt, gebe es eine „interessante Angebotsspanne von original Autoprospekten und Kleinteilen bis hin zu exklusiven Fahrzeugen“. Sammler und Liebhaber können demnach im unteren und im oberen Preissegment mitbieten.

Die Oldtimermesse Motorworld Classics Bodensee rückt selten gewordene Klassiker stilgerecht in den Fokus. „Der Name ändert sich, die Leidenschaft bleibt“: Diesem Motto folgt die Motorworld Classics Bodensee, die vom 25. bis 27. Mai auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet und aus der Klassikwelt Bodensee hervorgegangen ist.