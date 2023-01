Exklusiv und vorab: 30 Leser besichtigen die „Bodensee-Airport-Arena“ der VfB-Volleyballer

„Schwäbische.de“ hat die Türen zur neuen Halle der Häfler Volleyballer geöffnet – zwei Tage vor dem ersten Spiel und für rund 30 Leserinnen und Leser. Und dabei auch erfahren, dass das Gebäude ab sofort nicht mehr „Hangar R“ heißt, sondern „Bodensee-Airport-Arena“.

Bevor es losging mit „SZ öffnet Türen“, trafen sich die Interessierten vor der Halle. Dort stehen nämlich Sanitär-Container. Für Toiletten habe man in der Halle keinen Platz gefunden, sagte Thilo Späth-Westerholt, Geschäftsführer der Volleyball-GmbH. Sein Rundgang führte zunächst vom Haupteingang direkt unter die Tribüne. Diesen Weg muss nehmen, wer dann von vorne einen der rund 1000 Sitzplätze ergattern will.

Hangar wird „Versammlungsstätte“

Boden begradigen, Licht und Heizung einbauen, Tribüne errichten, Catering ermöglichen, einen Flugzeughangar zur „Versammlungsstätte“ machen: Späth-Westerholt erzählte von den aufwändigen und anstrengenden Umbauarbeiten, die wahrscheinlich auch zum Anpfiff am Samstagabend noch nicht ganz abgeschlossen sein werden. Einzelne Werbeflächen sind noch nicht belegt, einige Abhängungen müssen noch montiert werden.

Fest verankert sind natürlich die zwölf Container in der Halle, in denen sich unter anderem Umkleiden und Duschen für Spieler und Schiedsrichter befinden. Bereits aufgebaut ist die TV-Technik, um wie gewohnt die Spiele des VfB live ins Internet zu übertragen.

Tickets vergriffen

Das Netz nutzen muss, wer jetzt noch Lust bekommt, den ersten Auftritt der Mannschaft in seinem neuen Zuhause am Samstag zu erleben. Denn die 1000 Tickets für das Spiel um 20 Uhr gegen Herrsching sind vergriffen. Die Vorab-Besucher aus den Reihen der SZ-Leser sparten nicht mit Fragen an den Volleyball-Geschäftsführer, beobachteten interessiert das zeitgleich laufende Training der Profis und dürften sich zum Teil durchaus gewundert haben, wie laut und energiegeladen es dabei zuging.

Am Rande der Besichtigung wurde auch bekannt, dass die die neue Heimspielstätte der Häfler Volleyballer künftig "Bodensee-Airport-Arena“ heißen wird. Das ist laut Flughafengeschäftsführer Claus-Dieter Wehr und Thilo Späth-Westerholt Teil einer Sponsoring-Vereinbarung. Der neue Namen wird auch bald von außen an der Halle zu sehen sein.

Flughafenchef drückt die Daumen

„Rechtzeitig zum ersten Heimspiel am neuen Standort hat das Kind jetzt einen Namen“, wird Claus-Dieter Wehr in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich wünsche den Volleyballern viele erfolgreiche Spiele in der ,Bodensee-Airport-Arena’ und drücke die Daumen, dass der nächste Deutsche Meistertitel der Volleyballer hier gefeiert wird.“