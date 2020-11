Die Polizei hat Ermittlungen wegen Exhibitionismus gegen einen 50-Jährigen aufgenommen, der sich am Dienstag in der Fußgängerzone entblößt hat. Dem Polizeibericht zufolge zeigte er mehreren vorbeigehenden Passanten sein Glied. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 50-Jährigen festnehmen. Er wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik eingeliefert.