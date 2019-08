Wegen exhibitionistischer Handlungen hat sich ein 54-jähriger Mann zu verantworten, der sich am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Kluftern vor der allein anwesenden Verkäuferin entblößte. Der Mann konnte wenig später noch im Laden von Beamten des Polizeireviers angetroffen werden.