Exhibitionist haut ab, kommt zurück - und trifft auf die Kriminalpolizei

Weil er sein Fahrrad abholen wollte, ist ein 37-Jähriger der Kripo in die Arme gelaufen. Sie hatte ihn dort erwartet, nachdem er eine Stunde vorher bei exhibitionistischen Handlungen dort erwischt worden war.

Am Freitag gegen 14.45 Uhr liefen zwei Frauen, 25 und 24 Jahre alt, den Fußweg am Bodenseeufer in Friedrichshafen entlang. Die beiden Frauen kamen aus der Innenstadt, als sie kurz vor dem Strandbad einen Mann im Gebüsch entdeckten, welcher im Bereich des Unterleibs unbekleidet war und augenscheinlich masturbierte. Als der 37-jährige Beschuldigte bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Strand und ließ sein Fahrrad am Tatort zurück.

Als der Täter ca. 1 Stunde später wieder zurückkam, um sein Fahrrad zu holen, nahmen ihn Beamte des Kriminaldauerdienstes Ravensburg erst in Empfang - und dann fest. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen rechnen.