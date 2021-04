Ex-Pfarrer von St. Nikolaus und St. Columban gestorben

Paul Zeller ist tot. Der frühere Pfarrer der katholischen Innenstadtgemeinden St. Nikolaus und St. Columban verstarb bereits am 24. März im Alter von 71 Jahren. Zeller war von 1997 bis 2002 in Friedrichshafen seelsorgerisch tätig – er hatte damals die Nachfolge der Pfarrer Erich Legler und Wunibald Reiner angetreten, die 1996 in den Ruhestand verabschiedet worden waren.

Dass Paul Zeller nach fünf Jahren den Bodensee bereits wieder in Richtung Schwäbisch Alb verließ, hing in erster Linie auch mit veränderten Strukturen und der neu formierten „Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Mitte“ zusammen, die am 1. August 2002 offiziell in Kraft trat. Zum leitenden Pfarrer der neuen Seelsorgeeinheit, zu der neben St. Nikolaus und St. Columban auch die Pfarrei St. Petrus Canisius gehört, wurde damals Pfarrer Heinz Rinderspacher ernannt.

Paul Zeller wurde am 30. Oktober 1949 in Stuttgart geboren und am 27. März 1977 in Ellwangen zum Priester geweiht. Sein Vikariat verbrachte er in Schwäbisch Gmünd, war anschließend 16 Jahre Pfarrer in Heilbronn. Nach seinem Abschied aus Friedrichshafen war Zeller Pfarrer der Münstergemeinde Mariä Geburt in Zwiefalten und von 2006 bis zu seinem Tod leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Zwiefalter Alb“. Paul Zeller war seit 2014 stellvertretender Dekan im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Bis 2016 war er darüber hinaus fast 20 Jahre Mitglied im Priesterrat und im Diözesanrat.