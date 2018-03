Sabine Becker war bis 2017 Oberbürgermeisterin von Überlingen. Jetzt hat die Ex-CDU-Frau einen überraschenden Schritt bekannt gemacht: Sie ist künftig Mitglied der Grünen.

„Ab Februar ist Frau Becker offiziell Mitglied der Fraktion“, gab Christa Hecht-Fluhr von der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen im Kreistag des Bodenseekreises am Dienstag per Mitteilung bekannt. Sabine Becker war bis 2014 Mitglied der CDU, später parteilos im Amt. Jetzt hat sie offenbar wieder eine politische Heimat gefunden.

Wie die Grünen weiter mitteilen, wird deren Kreistagsfraktion durch den Wechsel zahlenmäßig gestärkt und hat künftig elf Mitglieder.

„Inhaltliche Übereinstimmung“

Christa Hecht-Fluhr sieht den Zuwachs durch Becker als Stärkung für ihre Partei und Fraktion an. „Frau Becker hat in den letzten Jahren in vielen Punkten eine inhaltliche Übereinstimmung mit der Grünen Kreistagsfraktion festgestellt. Das hat sie bewogen, bei der Fraktion anzuklopfen“, heißt es weiter. Außerdem bringe Becker als ehemalige Oberbürgermeisterin ihren kommunalpolitischen Hintergrund mit in die Fraktionsarbeit ein.

Sabine Becker wurde ursprünglich 2014 über die „Bürgerliste Verwaltungsgemeinschaft Überlingen Owingen Sipplingen“ (BVÜOS) in den Kreistag des Bodenseekreises gewählt. Die Liste wurde einst von interessierten Bürgern gegründet, um die Oberbürgermeisterin der Stadt Überlingen in den Kreistag zu entsenden.

Auslöser Ehemann?

Zu den konkreten Gründen von Beckers Parteibeitritt macht die Fraktion allerdings keine Angaben. Ein Zusammenhang mit Beckers Ehemann, dem Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Hahn, ist zumindest denkbar.

Außerdem war Becker Ende 2016 mit massiven Verlusten aus dem Amt als Oberbürgermeisterin von Überlingen abgewählt worden. Das könnte den Boden für eine politische Neuorientierung gelegt haben.