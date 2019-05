Evi Geisler bleibt Vorsitzende der Bühne FN 5

Die Theatergruppe Bühne FN 5 hat sich laut Vereinsbericht zur Mitgliederversammlung im Restaurant Hotel Traube in Ailingen getroffen. Gleich zu Beginn wurde mit einer Schweigeminute des verstorbenen Mitglieds Eberhard Egger gedacht.

Die Vorsitzende Evi Geisler konnte dananch stolz auf das vergangene Jahr zurückblicken. Es wurde bestimmt von der Umsetzung der englischen Komödie „Helmut, Sex und andere Kleinigkeiten“, im Original „Murder by sex“ von Joan Shirley. Dank des großen Engagements aller an der Produktion Beteiligten konnten im November 2018 vier gelungene Aufführungen als Lohn für die geleistete Arbeit verbucht werden. In seinem Amt als Kassierer des Vereins präsentierte Joachim Seliger gewohnt zuverlässig den detaillierten Kassenbericht. Die Kassenprüfer Carmen Mayer und Matthias Mörgelin bestätigten ihm eine vorbildliche Führung der Finanzen. Im Rahmen der Vorstandswahlen wurden Evi Geisler als 1. Vorsitzende und Jutta Biggel als Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Britta Langenberg rückt als Kassenprüferin für Carmen Mayer nach.

Die Produktion des Jahres 2019 ist bereits angelaufen. Zur Aufführung gebracht wird eine Komödie von John Graham „Hexenschuss oder Der Bandscheibenvorfall“, im Original „A Slip of the Disc“. Unter der federführenden Regie der zweiten Vorsitzenden Gabi Mörgelin, sind die Schauspieler mit großer Motivation dabei. Aufführungstermine sind Samstag, 9. November, Sonntag, 10. November, Freitag, 15. November und Sonntag, 17. November. Für geselliges Beisammensein sind ein Grillfest und ein Jahresausflug geplant. Das Augenmerk richtet sich auch schon auf das Jahr 2020. Dann feiert die Bühne FN 5 sowohl ihr zehnjähriges Bestehen als auch ihre zehnte Produktion.